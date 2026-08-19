Квартири в Житомирі знову подорожчали: скільки коштує житло у 2026-му

Головне: У Житомирі у 2026 році продовжують зростати ціни на житло .

. На вторинному ринку найдорожчими залишаються трикімнатні квартири - медіанна ціна майже 75 тисяч доларів.

Однокімнатна квартира коштує близько 55 тисяч, двокімнатна - 67 тисяч доларів.

У новобудовах медіанна стартова ціна квадратного метра становить близько 39 тис. грн у комфорт-класі та 42 тис. грн у бізнес-класі.

та 42 тис. грн у бізнес-класі. Оренда залишається доступнішою: за однокімнатну та двокімнатну квартиру просять у середньому 12 тис. грн на місяць, за трикімнатну - 14 тис. грн.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку Житомира

Найбільше за останній період додали в ціні однокімнатні квартири - їхня вартість зросла приблизно на 15% у доларовому еквіваленті.

Медіанна ціна квартир на вторинному ринку Житомира у серпні 2026 року становить:

1-кімнатна - 55 000 доларів;

2-кімнатна - 67 000 доларів;

3-кімнатна - 74 900 доларів.

В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Житомирі, потрібно відкладати усю зарплату протягом 7,8 року, двокімнатну - 9,5 року, трикімнатну - 11,2 року.

Ціни на вторинному ринку Житомира (скриншот)

Що відбувається з цінами в новобудовах

На первинному ринку ціни також зростають, в середньому "квадрат" у новобудові коштує 910 доларів, однак вартість дуже залежить від класу житла.

Стартова ціна 1 кв. м становить майже 39 тисяч гривень у комфорт-класі (870 доларів) та 42 тисяч гривень у бізнес-класі (940 доларів). За рік ці показники зросли відповідно на 17% та 18%.

Зараз у місті 69 секцій ЖК у продажу. 6 забудовників надають розтермінування, іпотеку за програмою "єОселя" - 3, кредит - 1.

Ціни на первинному ринку Житомира (скриншот)

Скільки коштує оренда квартири

Оренда у Житомирі також демонструє зростання, хоча воно менш помітне, ніж на ринку продажу.

Медіанна вартість оренди становить:

1-кімнатна квартира - 12 000 грн на місяць;

2-кімнатна - 12 000 грн;

3-кімнатна - 14 000 грн.

За останній рік найбільше подорожчала оренда однокімнатних квартир - приблизно на 1000 гривень. Ціни на решту видів житла залишились стабільними.

В середньому на оренду однокімнатної квартири у Житомирі йде 48% зарплати, двокімнатної - 52%, трикімнатної - 56%.