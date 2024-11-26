Как самостоятельно проверить безопасность жилья перед покупкой: список необходимых документов

Перед покупкой жилья будущим владельцам необходимо проверить все документы объекта недвижимости, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. Убедиться, что жилье "юридически безопасно" помогают нотариусы и риелторы, но это можно сделать и самостоятельно.

РБК-Украина расспросила эксперта по недвижимости, как самостоятельно проверить законность жилья перед заключением сделки.

Как проверить законность квартиры

"Проверить законность права собственности, наличие запретов можно с помощью реестров. Проще, конечно, обратиться к риелтору или нотариусу, который это сделает за вас. Но если решили попытаться сделать это самостоятельно, ниже делюсь краткой инструкцией", – говорит эксперт.

При покупке жилья на первичном рынке нужно проверить у застройщика пакет документов:

лицензия на строительные работы

градостроительные условия и ограничения

разрешение на строительство

документы на земельный участок

право на начало строительных работ

технические условия на подключение коммуникаций (электричество, водоснабжение, водоотвод, газоснабжение)

сертификат о завершении строительства

сертификат о присвоении почтового адреса

"Нужно проверить были ли судебные споры и ознакомиться с их решением", – добавляет Бондарук.

При покупке жилья на вторичном рынке нужно проверить:

право собственности (через единый государственный реестр прав на недвижимое имущество)

наличие брака в момент приобретения недвижимости (нужно нотариальное согласие второго супруга, даже если брак расторгнут)

проверить налоговый запрет (это можно сделать по номеру налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы Украины)

судебные споры и решения в Едином государственном реестре судебных решений

наличие исполнительных производств и любых записей в реестре обременений

наличие других владельцев, соответствие фактических данных и данных в выписке из Реестра прав на недвижимое имущество

"Это все проверяется через реестры. Если объект недвижимости находится под арестом или иным обременением и об этом есть запись в Реестре прав на недвижимое имущество или относительно владельца имущества есть запись об аресте на все имущество, то такое жилье нельзя покупать", – говорит Бондарук.