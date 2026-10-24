Более 168 тысяч долларов: где за год больше всего подорожали трехкомнатные квартиры

В Украине цены на трехкомнатные квартиры за год в основном выросли. В то же время в большинстве регионов сократились количество объявлений о продаже и активности потенциальных покупателей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость за сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Где уменьшилось количество предложений

В большинстве проанализированных регионов за год стало меньше объявлений о продаже трехкомнатных квартир. Наибольшее сокращение зафиксировали в Винницкой области - на 33%. В Херсонской области предложение уменьшилось на 32%, в Хмельницкой - на 30%.

Также количество объявлений сократилось в Ровенской области на 26%, Запорожской и Тернопольской - на 25%, Полтавской - на 24%, Житомирской и Черкасской - на 23%.

В то же время в некоторых регионах предложение выросло. В Одесской области количество объявлений увеличилось на 5%, в Волынской - на 4%, в Черниговской - на 1%. На Закарпатье показатель остался примерно на уровне сентября 2025 года.

В каких областях снизился спрос

Активность потенциальных покупателей трехкомнатных квартир в основном уменьшилась. Количество отзывов на объявление большевсего сократилось в Сумской области - на 52%, Ровенской - на 46%, Винницкой - почти на 38%.

В Запорожской области отзывов стало на 33% меньше, в Николаевской - на 32%, Полтавской - на 31%, Житомирской - на 30%. В Киеве активность потенциальных покупателей снизилась на 29%.

Противоположную тенденцию продемонстрировали отдельные западные области. На Закарпатье количество отзывов выросло на 53%, в Волынской области - на 15%, в Черновицкой - на 8%. В Кировоградской области показатель остался примерно на уровне прошлого года.

Сколько стоят трехкомнатные квартиры в разных регионах

Самыми дорогими остаются трехкомнатные квартиры в Киеве. В сентябре 2026 года их медианная стоимость составляла 168 873 доллара.

Среди областей самые высокие цены зафиксировали во Львовской - 114 647 долларов, Закарпатской - 98 337 долларов и Черновицкой - 95 856 долларов. В Ивано-Франковской области медианная стоимость составляла 87 829 долларов , в Тернопольской - 84 484 доллара.

В Киевской области трехкомнатная квартира стоила в среднем 85 956 долларов. Далее следуют Винницкая область с показателем 75 639 долларов и Одесская - 74 398 долларов.

Дешевле всего такое жилье среди проанализированных регионов стоило в Херсонской области - 23 768 долларов. Относительно низкие медианные цены также зафиксировали в Запорожской области - 32 670 долларов, Сумской - 34 702 доллара, Николаевской - 39 713 долларов, Днепропетровской - 45 538 долларов, Харьковской - 49 847 долларов и Черниговской - 51 590 долларов .

Где квартиры подорожали больше всего

Несмотря на сокращение предложения и активности покупателей, медианные цены на трехкомнатные квартиры в большинстве регионов выросли.

Больше всего подорожало жилье в Хмельницкой области - на 22%, до 69 318 долларов. В Тернопольской области цена выросла на 17%, до 84 484 долларов, в Полтавской - на 16%, до 59 517 долларов, а в Ивано-Франковской - на 14%, до 87 829 долларов.

В Киевской и Сумской областях медианная стоимость увеличилась на 13%, в Житомирской - на 11%, во Львовской - на 10%. В Запорожской и Харьковской областях цены выросли на 9%.

В то же время, снижение активности потенциальных покупателей не всегда сопровождалось удешевлением жилья. Например, в Хмельницкой области количество отзывов на объявление за год уменьшилось на 22%, а предложение - на 30%. Тем не менее, медианная цена выросла на 22%.

Похожая ситуация сложилась в Полтавской области: отзывов стало на 31% меньше, объявлений - на 24% меньше, в то время как медианная стоимость увеличилась на 16%. В Житомирской области активность покупателей снизилась на 30%, предложение - на 23%, а цены выросли на 11%.

В OLX Недвижимость обращают внимание на то, что в сентябре 2026 года рынок трехкомнатных квартир демонстрировал неоднородную динамику. Количество предложений и отзывов в большинстве регионов сокращалось, но медианные цены преимущественно продолжали расти. Самое дорогое жилье стоит в столице и западных областях, а в отдельных западных регионах одновременно увеличивалась и активность потенциальных покупателей.