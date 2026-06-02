Квартиры до 20 тысяч долларов: в каких областях Украины больше всего дешевого жилья

На украинском рынке недвижимости до сих пор можно найти квартиры стоимостью до 20 тысяч долларов. Больше всего таких предложений сосредоточено в регионах, приближенных к линии фронта. В то же время спрос на бюджетное жилье в большинстве областей за год снизился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
Наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир стоимостью до 20 тысяч долларов зафиксировали в Харьковской области. Однако интерес покупателей к такому жилью уменьшился: в апреле 2026 года количество откликов было на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Второе место заняла Днепропетровская область, где спрос также сократился - на 9%.
На третьем месте оказалась Киевская область. Несмотря на высокие цены на жилье в столичном регионе, на рынке все еще можно найти бюджетные однокомнатные квартиры. В то же время количество откликов на такие предложения за год упало сразу на 46%.
В перечень областей с большим количеством доступных однокомнатных квартир также вошли Одесская, Запорожская, Николаевская и Сумская области.
Примечательно, что Запорожская область стала одной из немногих, где интерес к бюджетному жилью вырос. Количество откликов здесь увеличилось на 42%. В Николаевской области спрос вырос на 18%, тогда как в Сумской почти не изменился (-2%).
В сегменте двухкомнатных квартир до 20 тысяч долларов лидером стала Днепропетровская область.
Далее расположились:
Несмотря на значительное количество предложений, спрос на такое жилье в большинстве регионов снизился. В Николаевской области количество откликов сократилось на 39%, в Харьковской - на 35%, а в Днепропетровской - на 2%.
Только в Запорожской области зафиксировали существенный рост интереса покупателей - на 67% за год.
Трехкомнатные квартиры в этом ценовом сегменте встречаются значительно реже. Больше всего таких предложений также сосредоточено в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Николаевской областях.
В то же время спрос на бюджетные трехкомнатные квартиры в некоторых регионах даже вырос.
В частности:
Зато в Днепропетровской области спрос сократился на 9%, а в Николаевской - на 31%.
Аналитики отмечают, что спрос на жилье до 20 тысяч долларов в 2026 году остается неравномерным и в значительной степени зависит от региона и типа квартиры.
Самый заметный рост интереса к доступному жилью наблюдается в Запорожской области. Это единственный регион, где количество отзывов увеличилось во всех исследуемых сегментах - среди одно-, двух- и трехкомнатных квартир.
В то же время в большинстве областей спрос на бюджетную недвижимость снижается, особенно на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.
Отдельно аналитики обращают внимание на Киевскую область. Несмотря на статус одного из самых дорогих регионов страны, здесь все еще можно найти жилье до 20 тысяч долларов. Однако речь идет преимущественно об однокомнатных квартирах, а количество таких предложений значительно меньше, чем в прифронтовых областях.
Ранее РБК-Украина писало, как отличаются цены на аренду жилья в разных городах Украины и какую часть доходов украинцы тратят на жилье. Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру в Ужгороде, Львове, Киеве и Ивано-Франковске, тогда как самая дешевая аренда остается в прифронтовых Харькове, Сумах и Чернигове.
Также мы рассказывали, как изменились цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Украины. Больше всего за год жилье подорожало в Тернополе, Одессе и Виннице, а самыми дорогими городами остаются Львов и Киев, где средняя стоимость однокомнатной квартиры превышает 72 тысячи долларов.