Квартиры до 20 тысяч долларов: в каких областях Украины больше всего дешевого жилья

Главное: Доступный бюджет: В Украине до сих пор реально приобрести одно-, двух- или даже трехкомнатную квартиру по цене до 20 000 долларов.

Дешевые 1-комнатные: Лидером по количеству бюджетных однокомнатных квартир является Харьковская область, далее следуют Днепропетровская и Киевская области.

Дешевые 2- и 3-комнатные: В сегменте двухкомнатных и редких трехкомнатных квартир до 20 тысяч долларов лидирует Днепропетровская область.

Аномалия Запорожья: Запорожская область стала единственным регионом, где интерес к дешевому жилью стремительно вырос абсолютно во всех сегментах.

Общий тренд: В 2026 году спрос на бюджетную недвижимость в большинстве областей Украины снижается.

Где больше всего дешевых однокомнатных квартир

Наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир стоимостью до 20 тысяч долларов зафиксировали в Харьковской области. Однако интерес покупателей к такому жилью уменьшился: в апреле 2026 года количество откликов было на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место заняла Днепропетровская область, где спрос также сократился - на 9%.

На третьем месте оказалась Киевская область. Несмотря на высокие цены на жилье в столичном регионе, на рынке все еще можно найти бюджетные однокомнатные квартиры. В то же время количество откликов на такие предложения за год упало сразу на 46%.

В перечень областей с большим количеством доступных однокомнатных квартир также вошли Одесская, Запорожская, Николаевская и Сумская области.

Примечательно, что Запорожская область стала одной из немногих, где интерес к бюджетному жилью вырос. Количество откликов здесь увеличилось на 42%. В Николаевской области спрос вырос на 18%, тогда как в Сумской почти не изменился (-2%).

Какова ситуация с двухкомнатными квартирами

В сегменте двухкомнатных квартир до 20 тысяч долларов лидером стала Днепропетровская область.

Далее расположились:

Запорожская область;

Харьковская область;

Николаевская область;

Сумская область.

Несмотря на значительное количество предложений, спрос на такое жилье в большинстве регионов снизился. В Николаевской области количество откликов сократилось на 39%, в Харьковской - на 35%, а в Днепропетровской - на 2%.

Только в Запорожской области зафиксировали существенный рост интереса покупателей - на 67% за год.

Где можно найти трехкомнатную квартиру до 20 тысяч долларов

Трехкомнатные квартиры в этом ценовом сегменте встречаются значительно реже. Больше всего таких предложений также сосредоточено в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Сумской и Николаевской областях.

В то же время спрос на бюджетные трехкомнатные квартиры в некоторых регионах даже вырос.

В частности:

в Запорожской области количество откликов увеличилось на 38%;

в Харьковской - на 22%;

в Сумской - на 10%.

Зато в Днепропетровской области спрос сократился на 9%, а в Николаевской - на 31%.

Почему ситуация отличается в зависимости от региона

Аналитики отмечают, что спрос на жилье до 20 тысяч долларов в 2026 году остается неравномерным и в значительной степени зависит от региона и типа квартиры.

Самый заметный рост интереса к доступному жилью наблюдается в Запорожской области. Это единственный регион, где количество отзывов увеличилось во всех исследуемых сегментах - среди одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

В то же время в большинстве областей спрос на бюджетную недвижимость снижается, особенно на однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Отдельно аналитики обращают внимание на Киевскую область. Несмотря на статус одного из самых дорогих регионов страны, здесь все еще можно найти жилье до 20 тысяч долларов. Однако речь идет преимущественно об однокомнатных квартирах, а количество таких предложений значительно меньше, чем в прифронтовых областях.