У квартирах українців побільшало кондиціонерів і поменшало швейних машинок

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні вісім років кількість кондиціонерів збільшилася більш ніж в два рази

Державна служба статистики оприлюднила дані про наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого користування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, у 2018 році на 100 домогосподарств припадало 12 кондиціонерів (у 2010 році - 5) та 21 швейна машинка (у 2010 році - 27).

Зо останні роки в домогосподарствах суттєво збільшилася кількість - персональних комп’ютерів - з 25 до 37, ноутбуків - з 6 до 35, мобільних телефонів - з 167 до 203.

Водночас кількість автомобілів на 100 домогосподарств зросла лише на 17% - з 21 до 25.

У той же час зменшилася кількість відеоплеєрів, відеомагнітофонів, DVD-програвачів, цифрових фотоапаратів - з 41 до 18, а також фотоапаратів - з 26 до 11.

Наявність у домогосподарствах окремих товарів тривалого користування (у середньому на 100 домогосподарств, штук)

Дані: ukrstat.gov.ua

Слід зазначити, що зазвичай Держстат використовує у вибірковому обстеженні умов життя середній розмір домогосподарств з 2,11 осіб.

Нагадаємо, за даними Держстату, кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за 2017 рік становили 1 трлн 978 млрд грн. З них найбільшу частку займають продукти харчування та безалкогольні напої - 41,3%. Далі йдуть витрати на транспорт - 10,9% і житло, вода, електроенергію, газ та інші види палива - 10,8%.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (60%) вважають, що економічний стан в Україні за останні 12 місяців погіршився, і тільки 10% відзначили поліпшення.