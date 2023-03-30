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Квалификация на ОИ-2024. Будет ли Украина участвовать в соревнованиях с россиянами

Фото: символ Олимпиады (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские спортсмены не будут проходить отбор в Олимпиаду-2024 в тех видах спорта, к которым допустят российских спортсменов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабинета министров Олега Немчинова в эфире национального телемарафона.

По его словам, данное решение было принято на заседании правительства в четверг, 30 марта.

"Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критерий может быть основанием для лишения федераций статуса национального", - сказал он.

Напомним, во вторник, 28 марта, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов , не поддерживающих войну.

Реакции украинских и европейских спортсменов и политиков на это решение можно прочесть в подборке РБК-Украина.

Президент МОК Томас Бах на заседании исполкома попытался убедить коллег в целесообразности возвращения белорусских и российских спортсменов . По его словам, индивидуальные соревнования продемонстрировали, что угрозы безопасности участие РФ и Беларуси не будет нести.

Также ранее Бах заявлял , что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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