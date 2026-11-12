Мерц считает, что сразу пять стран могут представлять Европу на переговорах по Украине
Европу на возможных мирных переговорах по Украине может представлять "большая пятерка" государств. Это проверенный годами формат сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца на полях встречи Европейского политического сообщества в Дублине, передает "Радио Свобода".
Мертвец о представителе Европы
Мерц отметил, что Европу на переговорах по Украине могут представлять Германия, Франция, Британия, Италия и Польша.
По его словам, уже действует формат Европейской тройки (E3), в которую входят Германия, Британия и Франция. В то же время страны частично работают и в более широком формате пяти государств.
"У нас уже есть проверенный формат E3. Мы также частично работаем над этим вопросом в формате пяти стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы так оставалось и дальше", - заявил канцлер.
В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о представительстве ЕС на переговорах пока не принято.
Мерц добавил, что этот вопрос будут обсуждаться без прессы.
Позиция РФ
Мерц ожидает, что российское правительство и российский диктатор Владимир Путин наконец-то согласятся на совместные переговоры .
Он также отметил определенные положительные сигналы со стороны Москвы по привлечению Европы. По его словам, Россия, похоже, меняет свою позицию.
"Российская сторона все больше готова признавать, что нельзя говорить о Европе без Европы. И это уже само по себе хорошая новость. Сохранится ли такая позиция - увидим. Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров в ближайшие дни", - уверен он.
Ранее РБК-Украина писало, что европейские лидеры соглашаются: они хотят иметь место за столом переговоров между Россией и Украиной. Но пока не избрали никого конкретного на эту роль.
Кроме того, Евросоюз вряд ли примет решение о назначении единого спецпосланника для переговоров по прекращению войны в Украине на ближайшем саммите в Дублине.
Консультации по возможному назначению спецпредставителя продолжались еще с начала 2025 года, однако согласия достичь до сих пор не удалось.