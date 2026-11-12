Кушнер назвал сроки следующего раунда переговоров по Украине

Кушнер о переговорах

После окончания встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве Кушнер заявил, что многосторонние переговоры про окончание войны в Украине состоятся на следующей неделе.

По его словам, на них отразится то, что американские переговорщики обсудили с Путиным 12 ноября.

Уиткофф о новом раунде

Ранее РБК-Украина писало, что посланец США Стив Уиткофф после встречи с Путиным заявил о договоренности по новому раунду трехсторонних переговоров.

Он говорит, что прогресс на переговорах достигнут. Кроме того, Уиткофф сообщил, что к следующим переговорам по войне в Украине присоединятся представители европейских стран.

Кроме того, Уиткофф заявил, что намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским итоги переговоров с Путиным и убедить закончить войну.

Напомним, 12 ноября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели встречу с Владимиром Путиным в Москве. В ходе переговоров обсуждались результаты трехсторонней встречи в Абу-Даби, посвященной урегулированию войны в Украине.