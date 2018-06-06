Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Курц на зустрічі з Путіним обговорив Україну

НовиниПолітика    06.06.2018 - 06:21
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Путін відвідав з робочим візитом Австрію

В ході зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера Австрії Себастьяна Курца було обговорено питання політичного рішення по Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду прем'єр-міністра в Twitter.

Крім того, в ході зустрічі було обговорено питання про виконання Мінських угод.

"Ми сподіваємося і очікуємо, що Росія надасть політичні рішення по Сирії та Україні. У цьому контексті ми також сподіваємося на прогрес у реалізації Мінських угод, що дозволить крок за кроком скасовувати санкції", - написав Курц.

Разом з тим Курц зазначив, що Австрія має намір використовувати головування в Раді ЄС у другому півріччі 2018 року для покращення відносин між Євросоюзом і Росією.

"Особливо ми сподіваємося, що будуть позитивні зміни на сході України, завдяки яким, згідно з Мінськими угодами, можна буде крок за кроком знімати санкції", - додав Курц.

Нагадаємо, раніше віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе виступив за скасування санкцій проти Російської Федерації.

Віце-канцлер Австрії виступив за скасування санкцій проти Росії Німеччина і Австрія посилять прикордонний контроль
Теги публікації: Володимир Путін, встреча, Австрія, Вена  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я ще не бачив": мережу здивував сервіс в поїзді "Укрзалізниці" (фото)
"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)
"Не потребую подарунків ворога": українець виграв міжнародний конкурс і відмовився їхати в РФ
Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих
On Top