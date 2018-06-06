Курц на зустрічі з Путіним обговорив Україну

Путін відвідав з робочим візитом Австрію

В ході зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера Австрії Себастьяна Курца було обговорено питання політичного рішення по Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду прем'єр-міністра в Twitter.

Крім того, в ході зустрічі було обговорено питання про виконання Мінських угод.

"Ми сподіваємося і очікуємо, що Росія надасть політичні рішення по Сирії та Україні. У цьому контексті ми також сподіваємося на прогрес у реалізації Мінських угод, що дозволить крок за кроком скасовувати санкції", - написав Курц.

Разом з тим Курц зазначив, що Австрія має намір використовувати головування в Раді ЄС у другому півріччі 2018 року для покращення відносин між Євросоюзом і Росією.

"Особливо ми сподіваємося, що будуть позитивні зміни на сході України, завдяки яким, згідно з Мінськими угодами, можна буде крок за кроком знімати санкції", - додав Курц.

We hope and expect that Russia will enable political solutions in Syria and the Ukraine. In this context we also hope for progress regarding the implementation of the Minsk agreements allowing for a step by step lifting of sanctions. 3/3 pic.twitter.com/05U4Y0pEHp — Peter Launsky (@RegSprecher_AT) June 5, 2018

Нагадаємо, раніше віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе виступив за скасування санкцій проти Російської Федерації.