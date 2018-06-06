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Курц на встрече с Путиным обсудил Украину

НовостиПолитика    06.06.2018 - 06:21
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Путин посетил Австрию с рабочим визитом

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца был обсужден вопрос политического решения по Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства премьер-министра в Twitter.

Кроме того, в ходе встречи был поднят вопрос о выполнении Минских соглашений.

"Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции", - написал Курц.

Вместе с тем Курц отметил, что Австрия намерена использовать председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2018 года для улучшения отношений между Евросоюзом и Россией.

"Особенно мы надеемся, что будут позитивные изменения на востоке Украины, благодаря которым, в соответствии с Минскими соглашениями, можно будет шаг за шагом снимать санкции", - добавил Курц.

Напомним, ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе выступил за отмену санкций против Российской Федерации.

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Теги публикации: Владимир Путин, встреча, Австрия, Вена  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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