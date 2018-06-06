Курц на встрече с Путиным обсудил Украину

Путин посетил Австрию с рабочим визитом

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца был обсужден вопрос политического решения по Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства премьер-министра в Twitter.

Кроме того, в ходе встречи был поднят вопрос о выполнении Минских соглашений.

"Мы надеемся и ожидаем, что Россия предоставит политические решения по Сирии и Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации Минских соглашений, что позволит шаг за шагом отменять санкции", - написал Курц.

Вместе с тем Курц отметил, что Австрия намерена использовать председательство в Совете ЕС во втором полугодии 2018 года для улучшения отношений между Евросоюзом и Россией.

"Особенно мы надеемся, что будут позитивные изменения на востоке Украины, благодаря которым, в соответствии с Минскими соглашениями, можно будет шаг за шагом снимать санкции", - добавил Курц.

We hope and expect that Russia will enable political solutions in Syria and the Ukraine. In this context we also hope for progress regarding the implementation of the Minsk agreements allowing for a step by step lifting of sanctions. 3/3 pic.twitter.com/05U4Y0pEHp — Peter Launsky (@RegSprecher_AT) June 5, 2018

Напомним, ранее вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе выступил за отмену санкций против Российской Федерации.