Віце-канцлер Австрії виступив за скасування санкцій проти Росії

Штрахе відзначив негативний вплив санкцій проти РФ на австрійську економіку

Віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе виступає за скасування санкцій проти Російської Федерації. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Oesterreich.

"Санкції завдали шкоди, зокрема, нашій австрійській економіці. Настав час покласти край цим болісним санкціям і нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", - заявив Штрахе.

Зазначимо, Штрахе також є лідером правої Партії свободи, яка входить до коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. А вже через декілька днів країну з офіційним візитом відвідає президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що санкції проти Росії повинні бути продовжені у зв'язку з результатами розслідування катастрофи пасажирського лайнера MH17 та ескалацією на Донбасі.