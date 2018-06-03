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Віце-канцлер Австрії виступив за скасування санкцій проти Росії

НовиниПолітика    03.06.2018 - 14:32
Фото: Хайнц-Крістіан Штрахе (wikimedia)
Фото: Хайнц-Крістіан Штрахе (wikimedia)

Штрахе відзначив негативний вплив санкцій проти РФ на австрійську економіку

Віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе виступає за скасування санкцій проти Російської Федерації. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Oesterreich.

"Санкції завдали шкоди, зокрема, нашій австрійській економіці. Настав час покласти край цим болісним санкціям і нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", - заявив Штрахе.

Зазначимо, Штрахе також є лідером правої Партії свободи, яка входить до коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. А вже через декілька днів країну з офіційним візитом відвідає президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що санкції проти Росії повинні бути продовжені у зв'язку з результатами розслідування катастрофи пасажирського лайнера MH17 та ескалацією на Донбасі.

 

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Темы: Санкції проти РФ    Теги публікації: Російська Федерація, Австрія, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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