Курт Волкер допустив, що РФ може звільнити захоплених моряків до Різдва

Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Російська Федерація може звільнити захоплених в Азовському морі моряків

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що Російська Федерація (РФ) може звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків до Різдва у січні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Волкера "ТСН".

Так, Волкер заявив, що президент РФ Володимир Путін мав розмову з канцлером Германії Меркель. Однак Волкер вважає, що ймовірність того, що РФ звільнить моряків до Різдва присутня.

"Я думаю, це ймовірно. Всі ми закликаємо Росію зробити це як жест доброї волі. І, я сподіваюсь, вони переймаються тим, щоби не погіршити ситуації, тож, ми можемо отримати певний імпульс... Нещодавно, як мені відомо, у президента Путіна була розмова з канцлером Меркель, де він послався на так званий законний процес всередині Росії, який, звісно, не є законним. Утім, навіть, якщо він послався на законний процес, через який мають пройти моряки, ми сподіваємося, що це буде зроблено якомога швидше, якщо докладати зусиль. Але найголовніше - це звільнити моряків якнайшвидше. В ідеалі - до Різдва", - сказав Волкер.

За його словами, існує довгострокова стратегія підсилення України.

"Це агресія Росії проти України. І це те, що впливає на всю Європу. І тому в понеділок я був у Брюсселі, провів зустрічі в НАТО та Європейському Союзі. Я розмовляв там про варіанти, які Європа має розглянути для того, щоби ми вибудували спільну відповідь. Ми можемо взяти до уваги візити кораблів. До речі, британці організували візит свого корабля і мають певні плани на січень. Можна подумати про спостережні дії, про візити, про додаткові санкції, безумовно. Це те, що ми можемо зробити, і що ми обговорюємо. На додаток до цього, ми маємо довгострокову стратегію підсилення України, зміцнення її суспільства", - додав він.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер заявив, що Російській Федерації потрібен привід для агресії, тож необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити подальшої ескалації.