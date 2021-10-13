Курсова аномалія. Чому падає долар, і чи чекати розвороту на валютному ринку

Гривня зміцнилася до долара нетипово сильно як для осені. Імпортери, взявши паузу із закупівлями дорогого газу, не чинять тиску на валютний ринок. Тоді як аграрії та металурги забезпечують приплив валюти з надлишком, який активно викуповує Нацбанк для поповнення резервів. Детальніше про те, що відбувається на валютному ринку і яким може бути курс долара до кінця жовтня – нижче у матеріалі РБК-Україна.
Гривня зміцнилася до долара нетипово сильно як для осені. Імпортери, взявши паузу із закупівлями дорогого газу, не чинять тиску на валютний ринок. Тоді як аграрії та металурги забезпечують приплив валюти з надлишком, який активно викуповує Нацбанк для поповнення резервів. Детальніше про те, що відбувається на валютному ринку і яким може бути курс долара до кінця жовтня – нижче у матеріалі РБК-Україна.
Курс гривні до долара зміцнився до кращих своїх показників за більш ніж півтора року. Котирування міжбанку останній тиждень знаходяться поблизу 26,35 гривень/долар. Курс у роздробі у покупці вже досяг позначки у 26,20 гривень/долар. І, ймовірно, це не межа.
Сильнішою, ніж зараз, гривня була ще до початку пандемії та запровадження карантину. І хоча раніше аналітики допускали сезонне осіннє ослаблення гривні під тиском імпортерів, поки ще зберігається тренд на зміцнення української валюти, який почався на початку року.
Зміцнення курсу гривні в останні тижні виглядає досить аномальним, попри очевидні тенденції щодо збільшення вартості енергетичного імпорту в країну. У теорії, як зазначив директор аналітичного департаменту ІК Eavex Capital Дмитро Чурін, це має негативно впливати на торговий баланс і чинити тиск на курс національної валюти.
Не менш цікаво і те, що курс долара продовжує зростати до решти світових валют. Через зростання прибутковості держоблігацій США посилюються оптимістичні настрої глобальних інвесторів по американській валюті, говорить аналітик.
"Для 10-річних облігацій США дохідність зросла з 1,30% до 1,61%. Зростання дохідності держоблігацій США супроводжується розширенням спреду до держоблігацій інших розвинених країн, включаючи Німеччину. Все це виглядає досить логічним, враховуючи досить жорстку монетарну позицію Федеральної системи США і м'яку монетарну позицію Європейського центробанку. За останній місяць курс євро до долара знизився приблизно на 2%", – роз'яснив експерт Eavex Capital.
Враховуючи це, курс долара до гривні, на думку Дмитра Чуріна, має бути на кілька відсотків вище.
Тоді чому ж гривня тримає позиції? Пропозиція валюти зараз значно перевищує попит. І тільки стараннями Нацбанку курс не "просів" ще нижче, регулятор зараз став основним покупцем валюти, говорить директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін. Нерезиденти активізувалися з купівлею валюти за гривню, отриману від погашення ОВДП. Але це поки не вплинуло на курсову динаміку, вважає Кабін.
Зміцнення гривні триває за рахунок виручки аграріїв, металургів, а також пропозицій від IT-сфери у першій половині місяця, уточнив головний дилер департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний. Зараз ринку не вистачає попиту, щоб підрости, а впасти поки не дає регулятор, підтверджує він.
"Імпорт здає позиції, і підхід регулятора до викупу валюти у ЗВР змінився у порівнянні з літнім періодом, чим дав можливість зміцнюватися курсу трохи швидше. Але вже у середині жовтня регулятор дав зрозуміти, що почне стримувати сильне зміцнення своїми інтервенціями на ринок, скуповуючи надлишок. За перший тиждень жовтня НБУ купив понад 225 млн доларів", – розповів Курінний.
Нацбанк, мабуть, буде тільки нарощувати покупку, щоб не дати курсу гривні зміцнитися нижче 26 гривень/долар у короткостроковій перспективі, прогнозує трейдер групи ICU Віталій Сивач.
Якщо говорити про сезонні фактори, то, за словами Антона Курінного, далеко не завжди у жовтні спостерігається зростання курса долара. "Зазвичай тільки початок осені дає імпульс, тобто початок вересня, після слідує досить довга і нудна картина. Гривня трохи зміцнюється і залишається в одному вузькому діапазоні (флет), якщо не трапляється форс-мажорів і т.д.", – уточнив головний дилер ОТП Банку.
Фактор, який може сильно вплинути на курс гривні до долара – це закупівля газу. Якщо, звичайно, в уряді зважаться на угоди за високими ринковими цінами.
"Високі ціни на газ та інші енергоносії у світі призвели до різкого зниження їх покупки імпортерами, відповідно, попит на валюту з їх боку різко зменшився. Тому найближчим часом ми не очікуємо різких змін курсу, як це традиційно було у минулі роки", – пояснив Ярослав Кабін з Ідея Банку.
І хоча популярна думка, що внутрішній попит на газ буде закритий власним видобутком і запасами, поки не впаде ціна на світових ринках, все ж не варто повністю виключати вплив цього фактора на валютний ринок вже у кінці жовтня – листопаді.
"Поки історичні максимуми по газових котируваннях не вплинули на валютний ринок в Україні, якщо не навпаки – дали можливість зміцнитися гривні. Є думка, що газотрейдери продавали газ на світових ринках частинами, заводячи валютну виручку й від цих продажів", – пояснив Антон Курінний.
Без газового фактора не варто чекати сильного зростання курсу долара, вважає експерт ОТП Банку. На його думку, прийдешні довгі вихідні, податкові платежі та аукціони Мінфіну з розміщення ОВДП, які можуть залучити нерезидентів ближче до великого погашення у кінці місяця, дозволять курсу залишатися у вузькому діапазоні 26,30-26,60 гривень/долар.
"Також спостерігаємо за інтенсивністю покупок від регулятора. Поки що залишається відчуття, що гривня вже побувала на мінімумах року – 26,30 гривень/долар", – вважає Курінний.
В Ідея Банку прогнозують, що у найближчі один-два тижні курс буде перебувати у діапазоні 26-26,50 гривень/долар. В Eavex Capital вказують, що до кінця жовтня курс гривні до долара може з легкістю піти до рівня 27,2 гривень/долар.
Віталій Сивач з ICU вважає, що до кінця жовтня курс не має піднятися вище 27 гривень/долар. "Експортна виручка від аграріїв продовжує заходити в країну, так само як і виручка від залізної руди. Це буде стримувати ослаблення гривні. Але у середньостроковій перспективі гривня може слабшати з кількох причин. У січні запаси газу, швидше за все, доведеться поповнювати, і якщо ціна на газ залишиться високою, то це позначиться на курсі гривні", – пояснив він
Ще один момент, на який звернув увагу експерт – це необхідність для аграріїв поповнювати запаси добрив і палива на новий сезон. Тоді як ціни на обидва товари знаходяться на високому рівні.
"Якась нервозність вже відчувається на ринку. Наприклад, портфель нерезидентів в ОВДП припинив зростання, а протягом вересня почав, навпаки, знижуватися. Дохідність на гривневих 3-місячних безпоставочних форвардах (UAH NDF) зросла з 6% до 9,5% протягом місяця. Обидва фактори сигналізують, що нерезиденти не вірять в курс долара на рівні 26,30 і очікують ослаблення гривні", – зазначив Сивач.
Трейдер ICU пояснив, що деякі учасники ринку NDF чекають лютого, сподіваючись, що гривня ослабне до 28,80 гривень/долар. "Це буде хороша можливість продати валюту терміном шість місяців, якщо можна буде отримати дохідність у межах 10-12%", – пояснив він.
На думку експерта, з урахуванням фундаментальних дисбалансів, що накопичуються, не виключено, що до середини лютого курс української валюти може ослабнути до рівня 29 гривень/долар.