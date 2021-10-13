Курсовая аномалия. Почему падает доллар, и ждать ли разворота на валютном рынке

Гривна укрепилась к доллару нетипично сильно для осени. Импортеры, взяв паузу с закупками дорогого газа, не оказывают давления на валютный рынок. Тогда как аграрии и металлурги обеспечивают приток валюты с излишком, который активно выкупает Нацбанк для пополнения резервов. Подробнее о том, что происходит на валютном рынке и каким может быть курс доллара до конца октября – ниже в материале РБК-Украина.
Гривна укрепилась к доллару нетипично сильно для осени. Импортеры, взяв паузу с закупками дорогого газа, не оказывают давления на валютный рынок. Тогда как аграрии и металлурги обеспечивают приток валюты с излишком, который активно выкупает Нацбанк для пополнения резервов. Подробнее о том, что происходит на валютном рынке и каким может быть курс доллара до конца октября – ниже в материале РБК-Украина.
Курс гривны к доллару укрепился до лучших своих показателей за более чем полтора года. Котировки межбанка последнюю неделю находятся вблизи 26,35 гривен/доллар. Курс в рознице в покупке уже достиг отметки в 26,20 гривен/доллар. И, вероятно, это не предел.
Более сильной, чем сейчас, гривна была еще до начала пандемии и введения карантина. И хотя ранее аналитики допускали сезонное осеннее ослабление гривны под давлением импортеров, пока еще сохраняется тренд на укрепление украинской валюты, начавшийся в начале года.
Укрепление курса гривны в последние недели выглядит достаточно аномальным, несмотря на очевидные тенденции по увеличению стоимости энергетического импорта в страну. В теории, как отметил директор аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, это должно негативно влиять на торговый баланс и оказывать давление на курс национальной валюты.
Не менее интересно и то, что курс доллара продолжает расти к остальным мировым валютам. Из-за роста доходности гособлигаций США усиливаются оптимистичные настроения глобальных инвесторов по американской валюте, говорит аналитик.
"Для 10-летних облигаций США доходность выросла c 1,30% до 1,61%. Рост доходности гособлигаций США сопровождается расширением спреда к гособлигациям других развитых стран, включая Германию. Все это выглядит весьма логичным, учитывая довольно жесткую монетарную позицию Федеральной системы США и мягкую монетарную позицию Европейского центробанка. За последний месяц курс евро к доллару снизился примерно на 2%", – разъяснил эксперт Eavex Capital.
Учитывая это, курс доллара к гривне, по мнению Дмитрия Чурина, должен быть на несколько процентов выше.
За счет чего же гривна держит позиции? Предложение валюты сейчас значительно превышает спрос. И только стараниями Нацбанка курс не "просел" еще ниже, регулятор сейчас стал основным покупателем валюты, говорит директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин. Нерезиденты активизировались с покупкой валюты за гривну, полученную от погашения ОВГЗ. Но это пока не повлияло на курсовую динамику, считает Кабин.
Укрепление гривны продолжается за счет выручки аграриев, металлургов, а также предложений от IT-сферы в первой половине месяца, уточнил главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный. Сейчас рынку не хватает спроса, чтобы подрасти, а упасть пока не дает регулятор, подтверждает он.
"Импорт сдает позиции, и подход регулятора к выкупу валюты в ЗВР изменился по сравнению с летним периодом, чем дал возможность укрепляться курсу чуть быстрей. Но уже в середине октября регулятор дал понять, что начнет сдерживать сильное укрепление своими интервенциями на рынок, скупая излишек. За первую неделю октября НБУ купил более 225 млн долларов", – рассказал Куринный.
Нацбанк, видимо, будет только наращивать покупку, чтобы не дать курсу гривны укрепиться ниже 26 гривен/доллар в краткосрочной перспективе, прогнозирует трейдер группы ICU Виталий Сивач.
Если говорить о сезонных факторах, то, по словам Антона Куринного, далеко не всегда в октябре наблюдается рост курса доллара. "Обычно только начало осени дает импульс, то есть начало сентября, после следует довольно длинная и скучная картина. Гривна немного укрепляется и остается в одном узком диапазоне (флэт), если не случается форс-мажоров и т.д.", – уточнил главный дилер ОТП Банка.
Фактор, который может сильно повлиять на курс гривны к доллару – это закупка газа. Если, конечно, в правительстве решатся на сделки по высоким рыночным ценам.
"Высокие цены на газ и другие энергоносители в мире привели к резкому снижению их покупки импортерами, соответственно, спрос на валюту с их стороны резко уменьшился. Поэтому в ближайшее время мы не ожидаем резких изменений курса, как это традиционно было в прошлые годы", – объяснил Ярослав Кабин из Идея Банка.
И хотя популярно мнение, что внутренний спрос на газ будет закрыт собственной добычей и запасами, пока не упадет цена на мировых рынках, все же не стоит полностью исключать влияние этого фактора на валютный рынок уже в конце октября – ноябре.
"Пока исторические максимумы по газовым котировкам не повлияли на валютный рынок в Украине, если не наоборот – дали возможность укрепиться гривне. Есть мнение, что газотрейдеры продавали газ на мировых рынках частями, заводя валютную выручку и от этих продаж", – пояснил Антон Куринный.
Без газового фактора не стоит ждать сильного роста курса доллара, считает эксперт ОТП Банка. По его мнению, грядущие длинные выходные, налоговые платежи и аукционы Минфина по размещению ОВГЗ, которые могут привлечь нерезидентов ближе к крупному погашению в конце месяца, позволят курсу оставаться в узком диапазоне 26,30-26,60 гривен/доллар.
"Также наблюдаем за интенсивностью покупок от регулятора. Пока что остается ощущение, что гривна уже побывала на минимумах года – 26,30 гривен/доллар", – полагает Куринный.
В Идея Банке прогнозируют, что в ближайшие одну-две недели курс будет находиться в диапазоне 26-26,50 гривен/доллар. В Eavex Capital указывают, что к концу октября курс гривны к доллару может с легкостью уйти к уровню 27,2 гривен/доллар.
Виталий Сивач из ICU считает, что до конца октября курс не должен подняться выше 27 гривен/доллар. "Экспортная выручка от аграриев продолжает заходить в страну, так же как и выручка от железной руды. Это будет сдерживать ослабление гривны. Но в среднесрочной перспективе гривна может ослабевать по нескольким причинам. В январе запасы газа, скорее всего, придется пополнять, и если цена на газ останется высокой, то это скажется на курсе гривны", – объяснил он
Еще один момент, на который обратил внимание эксперт – это необходимость для аграриев пополнять запасы удобрений и топлива на новый сезон. Тогда как цены на оба товара находятся на высоком уровне.
"Некая нервозность уже ощущается на рынке. Например, портфель нерезидентов в ОВГЗ прекратил рост, а на протяжении сентября начал, наоборот, снижаться. Доходность на гривневых 3-месячных беспоставочных форвардах (UAH NDF) выросла с 6% до 9,5% на протяжении месяца. Оба фактора сигнализируют, что нерезиденты не верят в курс доллара на уровне 26,30 и ожидают ослабления гривны", – отметил Сивач.
Трейдер ICU пояснил, что некоторые участники рынка NDF ждут февраля, надеясь, что гривна ослабнет до 28,80 гривен/доллар. "Это будет хорошая возможность продать валюту сроком шесть месяцев, если можно будет получить доходность в пределах 10-12%", – пояснил он.
По мнению эксперта, с учетом накапливающихся фундаментальных дисбалансов, не исключено, что к середине февраля курс украинской валюты может ослабнуть до уровня 29 гривен/доллар.