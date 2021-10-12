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Як зміниться курс гривні до долара: прогноз МВФ до 2026 року

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 16:54
Як зміниться курс гривні до долара: прогноз МВФ до 2026 року Фото: МВФ поліпшив прогноз курсу гривні до долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Прогноз покращено у порівнянні з даними за квітень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані до огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook) за жовтень 2021 року.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

  • 2021 рік - 27,52 грн / долар (попередній прогноз - 27,98 грн /долар)
  • 2022 рік - 27,41 грн / долар (попередній прогноз - 27,61 грн / долар)
  • 2023 рік - 27,66 грн / долар (попередній прогноз - 27,59 грн / долар)
  • 2024 рік - 27,80 грн / долар (попередній прогноз - 27,75 грн / долар)
  • 2025 рік - 27,80 грн / долар (попередній прогноз - 27,75 грн / долар).
  • 2026 рік - 27,80 грн / долар (попередній прогноз - 27,75 грн / долар).

Як зміниться курс гривні до долара: прогноз МВФ до 2026 року

Зазначимо, у законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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