В Курске виднеется дым и звучат взрывы: россияне заявляют о пожаре

Сегодня, 5 мая, в российском Курске слышны взрывы, над небом виден дым. Там якобы началось возгорание грузовика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
В сети начали публиковать видео, на которых можно заметить, что над городом виднеется дым, а также гремит ряд взрывов.
В российском МЧС заявляют, что в городе якобы загорелся грузовой автомобиль и "туда уже направили спасателей".
Напомним, ранее стало известно, что 4 мая во временно оккупированном Севастополе на аэродроме "Бельбек" прогремели взрывы.
Также мы писали, что 29 апреля в Курской области сообщали о "мощном прилете".
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