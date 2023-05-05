UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Курську видніється дим і лунають вибухи: росіяни заявляють про пожежу

Ілюстративне фото: у Курську видніється дим і лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 5 травня, у російському Курську прогриміли вибухи, над небом видно дим. Там нібито загорілася вантажівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

У мережі почали публікувати відео, на яких можна помітити, що над містом видніється дим, а також гримить низка вибухів.

У російському МНС заявляють, що в місті нібито спалахнув вантажний автомобіль і "туди вже направили рятувальників".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 травня у тимчасово окупованому Севастополі на аеродромі "Бельбек" пролунали вибухи.

Також ми писали, що 29 квітня в Курській області повідомляли про "потужний приліт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухиПожежаКурская областьВійна Росії проти України