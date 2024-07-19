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Сербия хочет стать частью ЕС, - Вучич

Пятница 19 июля 2024 00:44
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Сербия хочет стать частью ЕС, - Вучич Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия хочет стать частью ЕС и она лояльна к Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt и Deutsche Welle.

В качестве аргумента Вучич в интервью Handelsblatt сказал, что только Европа имеет доступ к сербскому литиевому месторождению.

В то же время Deutsche Welle отмечает, что добыча лития может стать для Сербии входным билетом в ЕС. Издание ссылаясь на интервью пишет, что Белград принял стратегическое решение осваивать крупнейшее в Европе месторождение лития вместе с Германией и Евросоюзом, а не с Китаем.

"Китайцы очень четко выразили свою заинтересованность в получении доступа к этому месторождению лития. Однако мы им сообщили, что обсуждаем это исключительно с европейцами. Мы лояльны Европе", - заявил сербский президент.

Вучич с этим проектом имеет большие надежды как на развитие сербской экономики, так и на ускорение процесса вступления в ЕС. Кроме того, он подчеркнул, что и страна, и власть - стремятся стать частью Европейского союза.

В то же время президент Сербии опроверг намерения страны сблизиться с РФ и Китаем, а также отверг обвинения в попытке "сидеть на двух стульях".

"Я сижу только на одном стуле - сербском. И в чем мы сближаемся с Россией? Я два с половиной года не разговаривал с Путиным", - сказал Вучич в интервью.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. В рамках встречи главы государств обсудили развитие двухсторонних отношений и согласовали ход выполнения договоренностей, заключенных ранее.

Как сообщало РБК-Украина, в Сербии защитили право Белграда продавать боеприпасы западным покупателям, которые, скорее всего, поставляют их в Украину.

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