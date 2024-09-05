ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курской области ВСУ применили против войск РФ специальные термобарические снаряды (видео)

Курская область, Россия, Четверг 05 сентября 2024 18:05
UA EN RU
В Курской области ВСУ применили против войск РФ специальные термобарические снаряды (видео) Иллюстративное фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска в Курской области применяют против врага огнеметные системы "Севалка-ВМ8" со специальными термобарическими снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Сил поддержки ВСУ.

"Огнеметные системы "Севалка-ВМ8" подразделений РХБ защиты Сил поддержки производят огненное поражение в Курской области живой силы противника специальными термобарическими снарядами", - сообщили в командовании.

Там отметили, что в состав войск РХБ защиты сил поддержки входят огнеметные подразделения, которые осуществляют огнеметное поражение врага на его позициях и в укрытиях на наиболее важных направлениях.

Операции ВСУ в Курской области

Напомним, с 6 августа в Курской области идет наступательная операция украинских войск.

Всего с начала проведения операции Украина взяла под свой контроль уже более 100 населенных пунктов в Курской области.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении ВСУ в Курской области еще на 2 км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговоров российского диктатора Владимира Путина.

Он также отметил, что все определенные задачи Курской операции ВСУ реализуются. Сейчас там - самое большое пополнение обменного фонда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
От Рады до СИЗО. Кто такой Нестор Шуфрич и за что его судят
От Рады до СИЗО. Кто такой Нестор Шуфрич и за что его судят
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ