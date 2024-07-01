ua en ru
Пн, 01 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курской области жалуются на атаку беспилотников, отчитываются о работе ПВО

Понедельник 01 июля 2024 04:50
UA EN RU
В Курской области жалуются на атаку беспилотников, отчитываются о работе ПВО Фото: в Курской области РФ заявляют об атаке дронов и работе ПВО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Курской области (Российская Федерация) в ночь на 1 июля раздавались взрывы и велась работа сил и средств противовоздушной обороны в нескольких районах из-за якобы атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова и местные паблики.

По словам российского чиновника, было ликвидировано 7 беспилотников самолетного типа в регионе.

Так, в сообщении губернатора указывается, что дроны сбивали в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах области.

В воздушной атаке российская сторона традиционно обвиняет Украину.

О возможных последствиях "налета" БПЛА в регионе чиновник ничего не пишет.

В то же время, ранее в курских Telegram-каналах публиковали кадры, на которых якобы фиксировались пролеты дронов, сообщали о громких взрывах. Примечательно также, что в сети рассказывали, что в регионе было замечено более 20 дронов.

Также в пабликах писали, что БПЛА пролетели через Курск и будто бы направлялись дальше, предположительно к Липецку или Воронежу, или к другим своим целям.

Атаки дронов в Курской области

Напомним, в этом российском регионе далеко не впервые заявляют о воздушных атаках с применением беспилотников, и о взрывах и пожарах в результате таких ударов.

Так, например, в Курской области и вчера ночью сообщали о налете дронов. А в Минобороны страны-агрессора отчитывались о якобы сбитии в этом регионе 15 беспилотников.

В середине июня также было известно о взрывах в Курской области из-за атаки БПЛА. А в апреле российская сторона заявляла, что в регионе был атакован Михайловский горно-обогатительный комбинат. К слову, в начале марта на этом предприятии произошел пожар, и тогда россияне обвинили Украину в атаке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Атака дронов
NEWS
Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам
Зеленский: соотношение потерь сегодня - 1 украинец к 6 россиянам
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США