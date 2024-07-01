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У Курській області скаржаться на атаку безпілотників, звітують про роботу ППО

Понеділок 01 липня 2024 04:50
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У Курській області скаржаться на атаку безпілотників, звітують про роботу ППО Фото: у Курській області РФ заявляють про атаку дронів і роботу ППО (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Курській області (Російська Федерація) у ніч проти 1 липня лунали вибухи й тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони у кількох районах через нібито атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Олексія Смірнова та місцеві пабліки.

За словами російського чиновника, були ліквідовані 7 безпілотників літакового типу в регіоні.

Так, у повідомленні губернатора вказується, що дрони збивали у Фатезькому, Конишівському, Курчатівському та Курському районах області.

У повітряній атаці російська сторона традиційно звинувачує Україну.

Щодо можливих наслідків "нальоту" БПЛА в регіоні чиновник нічого не пише.

Водночас раніше у курських Telegram-каналах публікували кадри, на яких нібито фіксувалися прольоти дронів, повідомляли про гучні вибухи. Примітно також, що в мережі розповідали, що в регіоні було помічено понад 20 дронів.

Також в пабліках писали, що БПЛА пролетіли через Курськ та начебто прямували далі, імовірно до Липецька чи Воронежа, або до інших своїх цілей.

Атаки дронів у Курській області

Нагадаємо, у цьому російському регіоні далеко не вперше заявляють про повітряні атаки із застосуванням безпілотників, та про вибухи і пожежі внаслідок таких ударів.

Так, наприклад, у Курській області і вчора вночі повідомляли про наліт дронів. А в Міноборони країни-агресора звітували про нібито збиття у цьому регіоні 15 безпілотників.

В середині червня також було відомо про вибухи в Курській області через атаку БПЛА. А у квітні російська сторона заявляла, що у регіоні був атакований Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат. До слова, на початку березня на цьому підприємстві сталася пожежа, і тоді росіяни звинуватили Україну в атаці.

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Курська область Атака дронів
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