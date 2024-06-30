ua en ru
Вс, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО в 6 областях из-за атаки беспилотников

Воскресенье 30 июня 2024 07:39
UA EN RU
В Минобороны РФ отчитались о работе ПВО в 6 областях из-за атаки беспилотников Иллюстративное фото: в Минобороны РФ рассказали о работе ПВО из-за атаки дронов (doblest club)
Автор: Владимир Костырин

В шести областях Российской Федерации в ночь на 30 июня продолжалась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионах якобы отбивались от беспилотников, которые атаковали некие объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.

В утреннем отчете оборонного ведомства страны-агрессора утверждается, что этой ночью благодаря работе ПВО было уничтожено в общей сложности 36 дронов.

Традиционно в российском министерстве ничего не говорят о последствиях данной воздушной атаки, заявляя, что она была "пресечена". При этом заявляется, что именно Украина стоит за "налетом" беспилотников самолетного типа.

Согласно утверждению российского Минобороны, больше всего дронов фиксировалось в Курской области, меньше всего - в Белгородской и Орловской. Да, указывается, что были сбиты:

  • 15 дронов - в Курской области,
  • 9 беспилотников - в Липецкой области,
  • 4 БПЛА - в Воронежской области,
  • 4 дрона - в Брянской области,
  • 2 беспилотника - в Орловской области,
  • 2 БПЛА - в Белгородской области.

Что предшествовало

Напомним, ранее этой ночью в РФ заявляли об атаке дронов в Брянской, Белгородской и Курской областях. В первых двух, как рассказывали местные губернаторы, были сбиты 4 БПЛА, еще фиксировался удар двумя дронами-камикадзе соответственно.

А вот в Курской области в сети писали о громких взрывах в нескольких районах, публиковали кадры о якобы пролете беспилотников, а также рассказывали о проблемах со светом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны РФ Брянская область Курская область Белгородская область Воронежская область Атака дронов
NEWS
Россияне обстреляли Вольнянск под Запорожьем: есть жертвы, среди них дети
Россияне обстреляли Вольнянск под Запорожьем: есть жертвы, среди них дети
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США