ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курской области заявили об атаке на горно-обогатительный комбинат

Железногорск, Четверг 11 апреля 2024 10:03
UA EN RU
В Курской области заявили об атаке на горно-обогатительный комбинат Фото: в Курской области мог быть атакован горно-обогатительный комбинат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили, что в Курской области якобы был атакован Михайловский горно-обогатительный комбинат. В сети публикуют видео инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и губернатора Курской области Романа Старовойта в Telegram.

Россияне пишут в сети, что в ночь 11 апреля подвергся атаке беспилотников Михайловский горно-обогатительный комбинат в Железногорске.

Министерство обороны РФ заявило якобы об уничтожении 12 беспилотников над шестью регионами России. У Шойгу утверждают, что над Курской и Тамбовской областями ликвидировали по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией - по два, еще по одному - над Брянской и Липецкой областями.

Губернатор Курской области тоже уверяет, что были сбиты три беспилотника, но об атаке на ГОК не упоминает.

Следует отметить, что в начале марта на Михайловском горно-обогатительном комбинате произошел пожар. Россияне обвинили Украину в атаке.

Атаки на НПЗ в России

Как ранее отмечали в украинских спецслужбах, Украина за последнее время нанесла удары по 12 российским нефтеперерабатывающим заводам с помощью беспилотников.

Британская разведка заявила, что недавние атаки привели к выходу из строя не менее 10% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. При этом, по мнению Минобороны Британии, Россия вряд ли сможет оградить все НПЗ от украинских атак.

При этом в США призывают Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Так, в Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Курская область Пожар Взрыв
NEWS
РФ это делает перед каждым обстрелом. Гуменюк назвала "предвестника" массированных атак по Украине
РФ это делает перед каждым обстрелом. Гуменюк назвала "предвестника" массированных атак по Украине
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет