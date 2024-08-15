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В Курской области рота солдат РФ сдалась в плен: более сотни россиян добровольно сложили оружие

Фото: украинские войска взяли в плен роту солдат РФ в Курской области (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские военные в Курской области взяли в плен более сотни российских солдат. Рота приняла такое решение после того, как военное руководство покинуло их на произвол судьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта для "Хочу жить".

Отмечается, что более ста оставленных командирами россиян приняли решение и сдались в плен вчера, 14 августа.

"Их можно понять, тяжело вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, чтобы самим не быть пленниками", - говорится в сообщении.

Также в проекте упомянули имя российского генерала Лапина, который в 2022 году отвечал за оборону Харьковской области (когда произошла стремительная деоккупация региона украинскими войсками - ред.), а ныне отвечает за оборону Курска.

Пленные в Курской области

Напомним, украинские бойцы активно захватывают в плен российских оккупантов. В частности, по словам Сырского, за прошедший день ВСУ взяли в плен еще более 100 пленных российских военных.

Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел разговор со своей российской коллегой Татьяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне операции ВСУ в Курской области. Данный диалог в первый раз инициировала Москва.

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