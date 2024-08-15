У Курській області рота солдатів РФ здалась у полон: більше сотні росіян добровільно склали зброю

Зазначається, що понад сто залишених командирами росіян прийняли рішення і здалися в полон учора, 14 серпня.

"Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими", - йдеться в повідомленні.

Також у проєкті згадали ім'я російського генерала Лапіна, який у 2022 році відповідав за оборону Харківської області (коли відбулась стрімка деокупація регіону українськими військами - ред.), а нині відповідає за оборону Курська.