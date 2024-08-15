У Курській області рота солдатів РФ здалась у полон: більше сотні росіян добровільно склали зброю

Українські військові у Курській області взяли у полон понад сотню російських солдатів. Рота прийняла таке рішення після того, як військове керівництво покинуло їх напризволяще.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу проєкту для "Хочу жить".
Зазначається, що понад сто залишених командирами росіян прийняли рішення і здалися в полон учора, 14 серпня.
"Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури і казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають всіх і все, аби самим не бути полоненими", - йдеться в повідомленні.
Також у проєкті згадали ім'я російського генерала Лапіна, який у 2022 році відповідав за оборону Харківської області (коли відбулась стрімка деокупація регіону українськими військами - ред.), а нині відповідає за оборону Курська.
Нагадаємо, українські бійці активно захоплюють у полон російських окупантів. Зокрема, за словами Сирського, протягом минулого дня ЗСУ взяли у полон ще понад 100 полонених російських військових.
Напередодні український омбудсмен Дмитро Лубінець провів розмову зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі операції ЗСУ в Курській області. Даний діалог вперше ініціювала Москва.
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