Россияне заявляют об ударе по энергообъекту в Брянской области

Во вторник, 20 декабря, днем в Трубчевском районе Брянской области якобы атаковали энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза в Telegram .

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей - ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля", - заявил Богомаз.

По его словам, пострадавших в результате “атаки” нет. При этом на место уже прибыли сотрудники спецслужб.

Отметим, что Трубчевский район Брянской области находится неподалеку от Сумской области.