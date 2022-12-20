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Россияне заявляют об ударе по энергообъекту в Брянской области

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Трубчевск, Вторник 20 декабря 2022 15:46
Россияне заявляют об ударе по энергообъекту в Брянской области Иллюстративное фото: россияне заявляют об ударе по энергообъекту в Брянской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 20 декабря, днем в Трубчевском районе Брянской области якобы атаковали энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза в Telegram.

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей - ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля", - заявил Богомаз.

По его словам, пострадавших в результате “атаки” нет. При этом на место уже прибыли сотрудники спецслужб.

Отметим, что Трубчевский район Брянской области находится неподалеку от Сумской области.

Напомним, ранее стало известно, что 13 декабря жители Брянской области слышали громкие взрывы.

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Российская Федерация Взрыв Брянская область
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