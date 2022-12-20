Россияне заявляют об ударе по энергообъекту в Брянской области
Во вторник, 20 декабря, днем в Трубчевском районе Брянской области якобы атаковали энергетический объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза в Telegram.
"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей - ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля", - заявил Богомаз.
По его словам, пострадавших в результате “атаки” нет. При этом на место уже прибыли сотрудники спецслужб.
Отметим, что Трубчевский район Брянской области находится неподалеку от Сумской области.
Напомним, ранее стало известно, что 13 декабря жители Брянской области слышали громкие взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.