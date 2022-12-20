Удар по энергообъекту в Брянской области: в сети показали видео
Иллюстративное фото: в Брянской области зафиксировали удар по энергообъекту (Getty Images)
В сети появилось видео удара по объекту энергетической инфраструктуры России в Брянской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
На видео, которое они опубликовали, можно заметить, что удар по районным электрическим сетям был нанесен объектом, похожим на беспилотник.
Напомним, сегодня, 20 декабря, власти Брянской области заявили об атаке на энергетический объект в Трубчевском районе, в результате чего есть разрушения административного здания и автомобиля.
Россияне заявляли, что удар был нанесен при помощи беспилотника.
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