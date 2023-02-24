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В Курской области сообщают о "существенных прилетах": есть разрушения

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Курская область, Пятница 24 февраля 2023 14:04
В Курской области сообщают о "существенных прилетах": есть разрушения Фото: в Курской области сообщают о "существенных прилетах" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 24 февраля, в Курской области РФ прогремели взрывы. Как утверждают местные власти, в регионе были "существенные прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Курской области Романа Старовойта.

По его словам, в результате взрывов осколками "посечены постройки 9 домовладений, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы". В одном из домов проищошел пожар.

Пострадавших вследствие "обстрелов" нет.

Фото: последствия взрывов в Курской области 24 февраля (t.me/gubernator_46)

Напомним, ранее мы писали, что в Курской области РФ прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилетах".

Также сообщалось, что российские военные обустроили два палаточных лагеря недалеко от Курска и Воронежа.

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