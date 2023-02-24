В Курской области сообщают о "существенных прилетах": есть разрушения

В пятницу, 24 февраля, в Курской области РФ прогремели взрывы. Как утверждают местные власти, в регионе были "существенные прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Курской области Романа Старовойта.

По его словам, в результате взрывов осколками "посечены постройки 9 домовладений, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы". В одном из домов проищошел пожар.

Напомним, ранее мы писали, что в Курской области РФ прогремели взрывы. Местные жители сообщали о "прилетах".

Также сообщалось, что российские военные обустроили два палаточных лагеря недалеко от Курска и Воронежа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.