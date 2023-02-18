В Курской области прогремели взрывы: в сети пишут о "прилетах"

В Курской области РФ утром 18 февраля прогремели взрывы. Местные жители пишут о "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По информации пабликов, под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Также есть два "прилета" в населенном пункте Елезаветовка. Стоит отметить, что официальной информации от местных властей пока не было.