В Курской области прогремели взрывы: в сети пишут о "прилетах"
В Курской области РФ утром 18 февраля прогремели взрывы. Местные жители пишут о "прилетах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По информации пабликов, под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Также есть два "прилета" в населенном пункте Елезаветовка.
Стоит отметить, что официальной информации от местных властей пока не было.
Напомним, сегодня утром российские войска прибегли к очередной ракетной атаке на Украину. Во всех украинских областях объявили воздушную тревогу, а силы ПВО сбили несколько ракет.
Также мы писали, что оккупанты утром обстреляли Очаковскую общину (Николаевская область). Повреждены жилые дома, начался пожар.
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