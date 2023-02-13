Россияне у Воронежа и Курска построили палаточные лагеря для военных. Видео

Российские военные обустроили два палаточных лагеря недалеко от Курска и Воронежа. Процесс строительства лагерей можно отследить с помощью спутниковых снимков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Один из лагерей был построен рядом с полигоном "Погоново". Его строительство можно отследить по снимкам, опубликованным 30 января, а также за 1 и 7 февраля.

Оккупанты активно опрокидывали военную технику на этот полигон еще в 2022 году, накануне полномасштабного вторжения. И базировалась часть 1-й гвардейской танковой армии, которые за месяц войны потеряли убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров.

Также в последние недели россияне активно строили лагерь рядом с селом Заезжие Дворы в Курской области. Согласно снимкам, он был построен в период между 28 января и 7 февраля.

Отметим, что именно из этого лагеря обратились к российскому командованию мобилизованные, выжившие после украинского удара по ПТУ №19 в Макеевке. Тогда они попросили не расформировать их подразделение.

"Мы продолжаем перемещаться в непонятных направлениях без всяких задач", - рассказал тогда один из оккупантов.