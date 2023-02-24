У Курській області повідомляють про "суттєві прильоти": є руйнування

У п'ятницю, 24 лютого, у Курській області РФ прогриміли вибухи. Як стверджує місцева влада, у регіоні були "суттєві прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, внаслідок вибухів уламками "відвідані споруди 9 домоволодінь, є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани". В одному з будинків сталася пожежа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Курській області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти".

Також повідомлялося, що російські військові облаштували два наметові табори неподалік Курська та Воронежа.

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