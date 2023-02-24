ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Курській області повідомляють про "суттєві прильоти": є руйнування

Новость на русском →
Курська область, П'ятниця 24 лютого 2023 14:04
У Курській області повідомляють про "суттєві прильоти": є руйнування Фото: у Курській області повідомляють про "суттєві прильоти" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У п'ятницю, 24 лютого, у Курській області РФ прогриміли вибухи. Як стверджує місцева влада, у регіоні були "суттєві прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, внаслідок вибухів уламками "відвідані споруди 9 домоволодінь, є частковий обвал, розбиті вікна, зламані паркани". В одному з будинків сталася пожежа.

Постраждалих унаслідок "обстрілів" немає.

Фото: наслідки вибухів у Курській області 24 лютого (t.me/gubernator_46)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Курській області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "прильоти".

Також повідомлялося, що російські військові облаштували два наметові табори неподалік Курська та Воронежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація вибухи Курская область
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни