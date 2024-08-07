В Курской области ликвидировали известного российского "военкора"

Бои в Курской области

Напомним, что уже второй день российские оккупанты жалуются на бои на территории Курской области. В частности, россияне заявляют о "попытках прорыва ВСУ" в районе города Суджа, граничащего с Сумской областью.

РБК-Украина собрала всю имеющуюся информацию о том, что сегодня происходит в Судже. Детальнее в материале - "Эффект неожиданности. Какова может быть цель "прорыва" в Курской области и почему молчит Генштаб".

Отметим, что сегодня вечером на события в Курской области отреагировали в Офисе президента Украины.

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