В Курской области ликвидировали известного российского "военкора"

Сегодня, 7 августа, в Курской области был ликвидирован известный российский "военкор" Евгений Поддубный. Вероятно, он умер от атаки FVP-дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
По данным российских СМИ, в автомобиль "военкора" Евгения Поддубного попал FVP-дрон.
Смерть военкора в частности подтвердило пропагандистское издание Readovka.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в свою очередь обнародовал досье на известного пропагандиста Поддубного.
Напомним, что уже второй день российские оккупанты жалуются на бои на территории Курской области. В частности, россияне заявляют о "попытках прорыва ВСУ" в районе города Суджа, граничащего с Сумской областью.
РБК-Украина собрала всю имеющуюся информацию о том, что сегодня происходит в Судже. Детальнее в материале - "Эффект неожиданности. Какова может быть цель "прорыва" в Курской области и почему молчит Генштаб".
Отметим, что сегодня вечером на события в Курской области отреагировали в Офисе президента Украины.
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