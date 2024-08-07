У Курській області ліквідували відомого російського "воєнкора"

Сьогодні, 7 серпня, в Курській області було ліквідовано відомого російського "воєнкора" Євгенія Поддубного. Ймовірно він помер від атаки FVP-дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За даними російських ЗМІ, в автомобіль "военкора" Євгенія Поддубного влучив FVP-дрон.
Смерть "воєнкора" зокрема підтвердило пропагандистське видання Readovka.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки своєю чергою оприлюднив досьє на відомого пропагандиста Поддубного.
Нагадаємо, що вже другий день російські окупанти скаржаться на бої на території Курської області. Зокрема росіяни заявляють про "спроби прориву ЗСУ" в районі міста Суджа, яке межує з Сумською областю.
РБК-Україна зібрало всю наявну інформацію про те, що сьогодні відбувається в Суджу. Детальніше в матеріалі - "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".
Зауважимо, що сьогодні ввечері на події в Курській області відреагували в Офісі президента України.
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