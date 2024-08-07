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В Курской области ликвидировали известного российского "военкора"

Курская область, Среда 07 августа 2024 21:52
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В Курской области ликвидировали известного российского "военкора" Фото: "военкора" РФ ликвидировали в Курской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 августа, в Курской области был ликвидирован известный российский "военкор" Евгений Поддубный. Вероятно, он умер от атаки FVP-дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По данным российских СМИ, в автомобиль "военкора" Евгения Поддубного попал FVP-дрон.

В Курской области ликвидировали известного российского &quot;военкора&quot;Фото: российский военкор Евгений Поддубный (t.me/bbbreaking)

Смерть военкора в частности подтвердило пропагандистское издание Readovka.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в свою очередь обнародовал досье на известного пропагандиста Поддубного.

В Курской области ликвидировали известного российского &quot;военкора&quot;

Бои в Курской области

Напомним, что уже второй день российские оккупанты жалуются на бои на территории Курской области. В частности, россияне заявляют о "попытках прорыва ВСУ" в районе города Суджа, граничащего с Сумской областью.

РБК-Украина собрала всю имеющуюся информацию о том, что сегодня происходит в Судже. Детальнее в материале - "Эффект неожиданности. Какова может быть цель "прорыва" в Курской области и почему молчит Генштаб".

Отметим, что сегодня вечером на события в Курской области отреагировали в Офисе президента Украины.

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