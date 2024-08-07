У Курській області ліквідували відомого російського "воєнкора"

Сьогодні, 7 серпня, в Курській області було ліквідовано відомого російського "воєнкора" Євгенія Поддубного. Ймовірно він помер від атаки FVP-дрона.

Бої в Курській області

Нагадаємо, що вже другий день російські окупанти скаржаться на бої на території Курської області. Зокрема росіяни заявляють про "спроби прориву ЗСУ" в районі міста Суджа, яке межує з Сумською областю.

РБК-Україна зібрало всю наявну інформацію про те, що сьогодні відбувається в Суджу. Детальніше в матеріалі - "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".

Зауважимо, що сьогодні ввечері на події в Курській області відреагували в Офісі президента України.

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