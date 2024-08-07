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У Курській області ліквідували відомого російського "воєнкора"

Курська область, Середа 07 серпня 2024 21:52
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У Курській області ліквідували відомого російського "воєнкора" Фото: "военкора" РФ ліквідували в Курській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 серпня, в Курській області було ліквідовано відомого російського "воєнкора" Євгенія Поддубного. Ймовірно він помер від атаки FVP-дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За даними російських ЗМІ, в автомобіль "военкора" Євгенія Поддубного влучив FVP-дрон.

У Курській області ліквідували відомого російського &quot;воєнкора&quot;Фото: російський "воєнкор" Євгеній Поддубний (t.me/bbbreaking)

Смерть "воєнкора" зокрема підтвердило пропагандистське видання Readovka.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки своєю чергою оприлюднив досьє на відомого пропагандиста Поддубного.

У Курській області ліквідували відомого російського &quot;воєнкора&quot;

Бої в Курській області

Нагадаємо, що вже другий день російські окупанти скаржаться на бої на території Курської області. Зокрема росіяни заявляють про "спроби прориву ЗСУ" в районі міста Суджа, яке межує з Сумською областю.

РБК-Україна зібрало всю наявну інформацію про те, що сьогодні відбувається в Суджу. Детальніше в матеріалі - "Ефект несподіванки. Якою може бути мета "прориву" в Курській області і чому мовчить Генштаб".

Зауважимо, що сьогодні ввечері на події в Курській області відреагували в Офісі президента України.

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