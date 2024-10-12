В Курской области говорят об атаке дронов и мощном взрыве в Курчатове

В Курской области (РФ) в ночь на 12 октября работала противовоздушная оборона из-за фиксации беспилотников. В городе Курчатов раздался сильный взрыв на фоне воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова и местные паблики.

Российский чиновник заявлял об угрозе атак с применением беспилотников в регионе после полуночи по местному времени.

По его словам, силы и средства ПВО были "приведены в готовность для отражения возможной атаки".

Отметим, перед этим в курских Telegram-каналах писали о звуках взрывов, предварительно из-за работы ПВО в Курском районе и области

А уже ночью в сети рассказали, что в Курчатове прогремел мощный взрыв. Также в интернете было обнародовано видео, снятое камерой наблюдения. На кадрах можно увидеть яркую вспышку в ночном небе, и услышать сильный взрыв.

Также в местном Telegram-канале высказывается предположение, что это может быть связано с работой ПВО по беспилотнику или беспилотникам.

Взрывы в Курчатове

Отметим, в России уже не в первый раз заявляют о взрывах в Курчатове из-за атак дронов. При этом кремлевская пропаганда распространяет фейки и разнообразные "вбросы" о якобы намерении украинских войск, проводящих операцию в Курской области, то ли взять под контроль местную атомную электростанцию, расположенную в Курчатове, то ли нанести по ней удары.

Так, один из таких случаев вражеской дезинформации имел место 3 октября, когда российские пропагандистские каналы и чиновники начали распространять информацию об "атаке украинских военных на Курскую АЭС".

Однако такие заявления не соответствуют действительности. Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко подчеркивал, что украинские защитники не наносили удар по Курской АЭС. По его словам, в этом нет целесообразности.

Добавим, представитель ЦПД также обратил внимание, что в качестве "доказательств" россияне публиковали видео с пожаром в городе Курчатов, не имеющее ничего общего с "атакой на АЭС".