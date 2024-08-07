В Курчатове, где расположена Курская АЭС, прогремели взрывы

Поздно вечером, 6 августа, в Курчатове Курской области прогремели взрывы. Звук был слышен в районе, где расположена Курская АЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, в соцсети появились ролики с камер видеонаблюдений. На них, ориентировочно в 22:50, прозвучали звуки взрывов. Местные каналы предполагают, что, возможно, была атакована Курская атомная электростанция.

Позже и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнов сообщил, что якобы силами российского ПВО были сбиты две ракеты.

В свою очередь мэр Курчатова Игорь Корпунков утверждает, Курская АЕС, которая находится в городе, работает якобы в штатном режиме.