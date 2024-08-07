В Курчатове, где расположена Курская АЭС, прогремели взрывы
Поздно вечером, 6 августа, в Курчатове Курской области прогремели взрывы. Звук был слышен в районе, где расположена Курская АЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Так, в соцсети появились ролики с камер видеонаблюдений. На них, ориентировочно в 22:50, прозвучали звуки взрывов. Местные каналы предполагают, что, возможно, была атакована Курская атомная электростанция.
Позже и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнов сообщил, что якобы силами российского ПВО были сбиты две ракеты.
В свою очередь мэр Курчатова Игорь Корпунков утверждает, Курская АЕС, которая находится в городе, работает якобы в штатном режиме.
Что происходит
Напомним, что после массированного обстрела города Суджи в Курской области, россияне начали жаловаться на якобы попытки прорыва ВСУ утром, 6 августа. Ближе к вечеру местные чиновники заявляли в комментарии росСМИ, что из четырех населенных пунктов в Суджанском районе выехало около 90% жителей.
Также в этот день Россия решила перебросить резервы к приграничному участку, где якобы "прорвались украинские военные".
Подробности о "прорыве" границы в Курской области читайте в материале РБК-Украина.
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