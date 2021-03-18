Курсування поїзда "Інтерсіті+" Київ- Славське продовжили на весну та літо

В "Укрзалізниці" прийняте рішення продовжити курсування поїзда "Інтерсіті+" № 745 Київ - Славське на травневі свята та літо. Поїзд називатиметься "Бойківський експрес".

Про це заявив директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час презентації планів компанії щодо літніх перевезень, повідомляє прес-служба УЗ .

"Йдемо назустріч розвитку внутрішнього туризму й запроваджуємо курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ № 745 Київ - Славське весною та влітку. Також вирішили перейменувати цей поїзд з "Лижного експресу" в "Бойківський експрес", адже Карпати можуть дарувати безліч туристичних та спортивних можливостей не лише взимку", - сказав Перцовський.

Також керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" розповів про плани компанії щодо розвитку швидкісного залізничного сполучення. Зокрема, розглядається технічна можливість призначення Інтерсіті+ між Харковом та Дніпром із можливістю подовження до Мелітополя, повідомили в прес-службі.