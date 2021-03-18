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Курсирование поезда "Интерсити+" Киев - Славское продлили на весну и лето

Автор: Александр Белоус

В "Укрзализныце" принято решение продлить курсирование поезда "Интерсити+" № 745 Киев - Славское на майские праздники и лето. Поезд будет называться "Бойковский экспресс".

Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время презентации планов компании относительно летних перевозок, сообщает пресс-служба УЗ.

"Идем навстречу развитию внутреннему туризму и вводим курсирование скоростного поезда Интерсити+ № 745 Киев - Славское весной и летом. Также решили переименовать этот поезд с "Лыжного экспресса" на "Бойковский экспресс", поскольку Карпаты могут дарить множество туристических и спортивных возможностей не только зимой", - сказал Перцовский.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" рассказал о планах компании по развитию скоростного железнодорожного сообщения. В частности, рассматривается техническая возможность назначения Интерсити+ между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя, сообщили в пресс-службе.

Напомним, "Укрзализныця" готовится к запуску минимум 30 летних поездов, которые будут курсировать на популярных туристических направлениях и свяжут города-миллионники.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" намерена восстановить железнодорожное сообщение с территориями, прилегающими к оккупированному Крыму. В компании отмечают, что ограничение перевозок является негативным фактором для экономики Украины.

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Новости Украины УкрзализныцяКарпатытуризм
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