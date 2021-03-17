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УЗ анонсувала запуск влітку 30 поїздів у популярних напрямках

Новость на русском → Україна, Середа 17 березня 2021 15:41
УЗ анонсувала запуск влітку 30 поїздів у популярних напрямках Фото: поїзд (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

"Укрзалізниця" готується до запуску щонайменше 30 літніх поїздів, які курсуватимуть в популярних туристичних напрямках та "зв'яжуть" міста-мільйонники. Наразі триває активна робота з підготовки рухомого складу, інфраструктури та здійснюються відповідні організаційні заходи.

Про це повідомив в.о. члена правління, директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає прес-служба перевізника.

"Зважаючи на реалії сьогодення, ми очікуємо на збільшення кількості внутрішніх туристів і активно готуємося. Звісно, карантинні обмеження вносять свої корективи, але ми навчилися оперативно на них реагувати та запевняємо, що суворе дотримання протикарантинних заходів робить поїзди більш безпечним транспортом для пасажирів", - сказав Перцовський.

Також керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці розповів про основні напрямки курсування літніх поїздів. "Намагаємося зробити максимально зручні маршрути, щоб пасажири з різних регіонів України без пересадок діставалися курортних місць. Наприклад, в Азовському напрямку курсуватимуть зручний нічний поїзд Київ - Бердянськ, а зі Львова поїздом можна буде дістатися до Новоолексіївки та Бердянська, з Лисичанська, Харкова - до Одеси", - зазначив він.

Також повідомляється, що однією з програм Укрзалізниці щодо поліпшення пасажирського сполучення є створення зручних маршрутів між містами-мільйонниками. Перспективним напрямком Перцовський назвав запровадження прямого сполучення між Харковом та Дніпром, Кривим Рогом та Одесою.

"Великі промислові та культурні центри зрештою отримають зручне залізничне сполучення, що стане в нагоді як бізнесу, так і туристам", - додав Перцовський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків на поїзди Інтерсіті+ через чат-боти.

До цього в компанії запустили сервіс продажу квитків на поїзди через популярні месенджери - Viber і Telegram.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з територіями, які прилягають до окупованого Криму. У компанії відзначають, що всі обмеження щодо перевезень є негативним фактором для економіки України.

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