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Курсу долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    28.03.2019 - 17:10
Курсу долара виріс на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар виріс на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 28 березня 2019 року виріс на 13 копійок до 27,26 грн/долар, курс купівлі до 27,23 грн/долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 30,61 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2600 грн/долар, євро 30,5930 - 30,6184 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4190 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,2350     27,2600

EUR/UAH     30,5930     30,6184

RUB/UAH     0,4184       0,4190

Курсу долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 27 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1100 - 27,1350 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5323 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,24 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлено на такому рівні: 2724,8765 гривень за 100 доларів (+16,6998 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Долар та євро виросли на готівковому ринку
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Теми: Курс долара
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