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Курсу долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    20.03.2019 - 17:06
Курсу долара знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар знизився на 7 копійок, євро на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 20 березня 2019 року знизився на 7 копійок до 27,22 грн/долар, курс купівлі до 27,19 рн/долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 30,91 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1900-27,2200 грн/долар, євро 30,8796 - 30,9110 грн/євро, російський рубль 0,4226 - 0,4233 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,1900     27,2200

EUR/UAH     30,8796     30,9110

RUB/UAH     0,4226       0,4233

Курсу долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 19 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2400 - 27,2900 грн/долар, євро 30,9146 - 30,9686 грн/євро, російський рубль 0,4222 - 0,4231 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 20 березня склало 27,16 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1664 гривень за долар, що на 1 копійку вище, ніж встановлений на 19 березня (27,1564 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,16 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 березня встановлено на такому рівні: 2716,7879 гривень за 100 доларів (+0,7049 гривень).

Зростання офіційного курсу долара зупинилося Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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