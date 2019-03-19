Міжбанк закрився зростанням курсу долара і євро

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Долар виріс на 14 копійок, євро на 17 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 березня 2019 року виріс на 14 копійок до 27,29 грн/долар, курс купівлі до 27,24 рн/долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 30,96 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2400 - 27,2900 грн/долар, євро 30,9146 - 30,9686 грн/євро, російський рубль 0,4222 - 0,4231 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2400 27,2900

EUR/UAH 30,9146 30,9686

RUB/UAH 0,4222 0,4231

Нагадаємо, 18 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,7649 - 30,7989 грн/євро, російський рубль 0,4214 - 0,4220 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 19 березня склало 27,15 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1564 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 27,1285 (27,0037 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 20 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,16 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 березня, встановлений на такому рівні: 2716,083 гривень за 100 доларів (+2,894 гривень).