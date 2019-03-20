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НБУ підвищив довідковий курс долара

Новини » Фінанси    20.03.2019 - 12:20
НБУ підвищив довідковий курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара виріс на 1 копійку

Довідкове значення курсу долара на 20 березня склало 27,16 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1664 гривень за долар, що на 1 копійку вище, ніж встановлений на 19 березня (27,1564 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 20 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 27,20 грн/долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 30,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,37 гривень за долар, купівлі на 6 копійок до 27,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,15 гривень за євро.

Долар і євро подорожчали на готівковому ринку Курс долара знизився на відкритті міжбанку
Теми: Курс долара
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