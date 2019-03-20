Зростання офіційного курсу долара зупинилося

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НБУ залишив курс долара на рівні 27,16 грн/долар

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,16 грн/долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 березня встановлено на такому рівні: 2716,7879 гривень за 100 доларів (+0,7049 гривень).

При цьому курс долара на 20 березня становить 2716,083 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 20 березня склало 27,16 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1664 гривень за долар, що на 1 копійку вище, ніж встановлений на 19 березня (27,1564 гривень за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 20 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 9 копійок до 27,20 грн/долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 30,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,37 гривень за долар, купівлі на 6 копійок до 27,13 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 31,15 гривень за євро.