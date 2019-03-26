НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pіxabay)

Курс долара виріс на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 2698,0222 гривень за 100 доларів (+9,1086 гривень).

При цьому курс долара на 26 березня становить 2688,9136 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,95 грн/долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,46 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,09 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,77 гривень за євро.