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НБУ підвищив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    26.03.2019 - 16:10
НБУ підвищив офіційний курс долара
Фото: колаж (Pіxabay)

Курс долара виріс на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,98 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 2698,0222 гривень за 100 доларів (+9,1086 гривень).

При цьому курс долара на 26 березня становить 2688,9136 гривень за 100 доларів.

НБУ підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 26 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,95 грн/долар, курс купівлі до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 30,46 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,09 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,77 гривень за євро.

Долар та євро виросли на готівковому ринку Курс долара трохи знизився на відкритті міжбанку
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Теми: Курс долара
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