Маятниковая динамика сохранится? Чего ждать от курса доллара и евро на рубеже апреля и мая

07:30 25.04.2026 Сб
3 мин
Какие максимумы для курса доллара и евро возможны на следующей неделе?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Маятниковая динамика сохранится? Чего ждать от курса доллара и евро на рубеже апреля и мая

Конец апреля и начало мая на валютном рынке Украины пройдут без резких скачков. Несмотря на внешние факторы, система имеет достаточно предохранителей для сохранения стабильности.

Что ждать на валютном рынке на следующей неделе в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Украинский валютный рынок готовится к переходу из апреля в май. По словам Лесового, несмотря на определенные факторы давления, эксперты прогнозируют отсутствие хаотических скачков и сохранение контролируемой ситуации.

Что будет сдерживать курс: главные "предохранители"

Сейчас стабильность системы держится на двух основных столпах:

  • Активная роль Нацбанка. Регулятор придерживается режима "управляемой гибкости". Это означает, что НБУ оперативно реагирует на чрезмерный спрос, гася его валютными интервенциями. Ожидается, что объем вливаний на межбанк составит около 700-800 млн долларов в неделю, что позволит удержать доллар в прогнозируемых рамках.
  • Финансовая помощь от ЕС. Ожидаемое разблокирование кредита в размере 90 млрд евро является критически важным для бюджета. Это не только обеспечит финансовую устойчивость страны, но и успокоит валютный рынок, сняв часть девальвационного напряжения.

Внешнее давление и "фактор евро"

Ситуация на мировой арене, в частности события на Ближнем Востоке, остается сложной. Это прямо влияет на Украину через цены на нефть (топливо) и колебания пары евро/доллар.

Во время обострений доллар в мире обычно крепнет, а евро теряет позиции.

Для Украины евро является более волатильным, поскольку его курс зависит не только от действий НБУ, но и от мировых рынков.

Прогнозный диапазон для пары евро/доллар в этот период - 1,14-1,18. Именно эти цифры будут определять конечную стоимость евро в украинских обменниках.

Числовые показатели рынка на период 27 апреля - 3 мая

После стремительной девальвации, наблюдавшейся в марте, рынок входит в фазу умеренных изменений.

Ценовые коридоры:

  • Доллар: 43,8-44,35 грн (межбанк) и 43,75-44,5 грн (наличные).
  • Евро: 50,5-52,5 грн (межбанк) и 50,5-52 грн (наличные).

Динамика ежедневных изменений:

  • На межбанке курс будет меняться в пределах 0,05-0,15 грн.
  • В банках колебания составят до 0,2 грн, в обменниках - до 0,3 грн.

Спреды (разница между покупкой и продажей):

  • В банках: до 0,6 грн на долларе и до 1 грн на евро.
  • В обменниках: до 1 грн на долларе и до 1,3 грн на евро.

Общий вывод: Базовый сценарий предусматривает сохранение курсового спокойствия. Благодаря высокой бдительности НБУ и ожидаемым валютным поступлениям, недельные отклонения курса не должны превысить 1-1,5%.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

