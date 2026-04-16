Курс валют на 16 апреля: банки и обменники синхронно поднимают цены на доллары

В четверг, 16 апреля, на валютном рынке Украины наблюдается усиление давления на гривну. Большинство крупных банков, включая ПриватБанк и Ощадбанк, обновили курсы в сторону подорожания.
По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках по состоянию на утро 16 апреля держится на уровне 43,65 (+5 коп) гривен при покупке и 43,55 (+5 коп) гривны - при сдаче валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,45 (+5 коп) гривну, а сдать - по 51,25 (+7 коп) гривны.
Средний курс доллара в банках сегодня установлен на уровне 43,75 (-4 коп) гривен при покупке и 43,30 (без изменений) гривны - при сдаче валюты.
Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,60 (+15 коп) гривну, а сдать - по 50,95 (+20 коп) гривен.
ПриватБанк сегодня продает доллары по 43,85 (+15 коп) гривны в отделениях и при покупке картой. Евро в "Привате" сегодня можно купить по 51,75 (+5 коп) гривны в кассе и 51,81 (без изменений) гривны - картой.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,80 (+5 коп) гривны, а для карт курс - 43,95 (+5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" стоит 51,70 (+5 коп) гривну, а безнал - 51,85 (без изменений) гривну.
В "Пумбе" доллар сегодня можно купить в кассе по 43,90 (без изменений) гривны, а безнал - 43,70 (без изменений) гривны. А за евро в "Пумбе" сегодня придется заплатить 51,70 (без изменений) гривну.
Monobank продает доллары по 43,85 (без изменений) гривны, а евро - по 51,80 (+5 коп) гривны.
