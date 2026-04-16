Курс долара Економіка Авто Tech

Курс валют на 16 квітня: банки та обмінники синхронно піднімають ціни на долари

08:32 16.04.2026 Чт
2 хв
Скільки коштує валюта сьогодні та де купувати дешевше?
aimg Ірина Гамерська
Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

У четвер, 16 квітня, на валютному ринку України спостерігається посилення тиску на гривню. Більшість великих банків, включаючи ПриватБанк та Ощадбанк, оновили курси в бік здорожчання.

Детальніше про актуальні курси валют у банках та обмінниках на четвер - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Євро відійшов від рекорду, долар росте: курс НБУ на 16 квітня та що робити із "сумнівними" купюрами

Головне:

  • Ривок у банках: ПриватБанк відчутно підняв курс долара - одразу на 15 копійок, зрівнявши його з Monobank (43,85 грн).
  • Ощадбанк: Також оновив цінники - долар у застосунку зріс до 43,80 грн, а за картковими операціями курс наблизився до психологічної позначки 43,95 грн.
  • Ситуація в обмінниках: Середній курс купівлі долара зранку зріс до 43,65 грн, євро - до 51,45 грн. Ті, хто здає валюту, також отримають на 5-7 копійок більше, ніж учора.
  • Динаміка євро: Європейська валюта додає в ціні найшвидше. У касах банків середній курс продажу зріс на 15 копійок - до 51,60 грн.
  • Стабільність у ПУМБ: Банк вирішив не змінювати вчорашні показники, пропонуючи долар у касі по 43,90 грн, а для безнальних операцій - по 43,70 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках станом на ранок 16 квітня тримається на рівні 43,65 (+5 коп) гривень при покупці та 43,55 (+5 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,45 (+5 коп) гривню, а здати - по 51,25 (+7 коп) гривні.

Фото: курс валют на 16 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні встановлений на рівні 43,75 (-4 коп) гривень при покупці та 43,30 (без змін) гривні - при здачі валюти.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,60 (+15 коп) гривню, а здати - по 50,95 (+20 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари по 43,85 (+15 коп) гривні у відділеннях та при купівлі картою. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити по 51,75 (+5 коп) гривні в касі та 51,81 (без змін) гривні - карткою.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,80 (+5 коп) гривні, а для карток курс - 43,95 (+5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" коштує 51,70 (+5 коп) гривню, а безнал - 51,85 (без змін) гривню.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити в касі по 43,90 (без змін) гривні, а безнал - 43,70 (без змін) гривні. А за євро в "Пумбі" сьогодні доведеться заплатити 51,70 (без змін) гривню.

Monobank продає долари по 43,85 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (+5 коп) гривні.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

