Курс валют на 16 квітня: банки та обмінники синхронно піднімають ціни на долари

У четвер, 16 квітня, на валютному ринку України спостерігається посилення тиску на гривню. Більшість великих банків, включаючи ПриватБанк та Ощадбанк, оновили курси в бік здорожчання.
За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках станом на ранок 16 квітня тримається на рівні 43,65 (+5 коп) гривень при покупці та 43,55 (+5 коп) гривні - при здачі валюти.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,45 (+5 коп) гривню, а здати - по 51,25 (+7 коп) гривні.
Середній курс долара в банках сьогодні встановлений на рівні 43,75 (-4 коп) гривень при покупці та 43,30 (без змін) гривні - при здачі валюти.
Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,60 (+15 коп) гривню, а здати - по 50,95 (+20 коп) гривень.
ПриватБанк сьогодні продає долари по 43,85 (+15 коп) гривні у відділеннях та при купівлі картою. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити по 51,75 (+5 коп) гривні в касі та 51,81 (без змін) гривні - карткою.
Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,80 (+5 коп) гривні, а для карток курс - 43,95 (+5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" коштує 51,70 (+5 коп) гривню, а безнал - 51,85 (без змін) гривню.
У "Пумбі" долар сьогодні можна купити в касі по 43,90 (без змін) гривні, а безнал - 43,70 (без змін) гривні. А за євро в "Пумбі" сьогодні доведеться заплатити 51,70 (без змін) гривню.
Monobank продає долари по 43,85 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (+5 коп) гривні.
