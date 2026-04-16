Курс валют на 16 квітня: банки та обмінники синхронно піднімають ціни на долари

Головне:

Ривок у банках: ПриватБанк відчутно підняв курс долара - одразу на 15 копійок, зрівнявши його з Monobank (43,85 грн).

ПриватБанк відчутно підняв курс долара - одразу на 15 копійок, зрівнявши його з Monobank (43,85 грн). Ощадбанк: Також оновив цінники - долар у застосунку зріс до 43,80 грн, а за картковими операціями курс наблизився до психологічної позначки 43,95 грн.

Також оновив цінники - долар у застосунку зріс до 43,80 грн, а за картковими операціями курс наблизився до психологічної позначки 43,95 грн. Ситуація в обмінниках: Середній курс купівлі долара зранку зріс до 43,65 грн, євро - до 51,45 грн. Ті, хто здає валюту, також отримають на 5-7 копійок більше, ніж учора.

Середній курс купівлі долара зранку зріс до 43,65 грн, євро - до 51,45 грн. Ті, хто здає валюту, також отримають на 5-7 копійок більше, ніж учора. Динаміка євро: Європейська валюта додає в ціні найшвидше. У касах банків середній курс продажу зріс на 15 копійок - до 51,60 грн.

Європейська валюта додає в ціні найшвидше. У касах банків середній курс продажу зріс на 15 копійок - до 51,60 грн. Стабільність у ПУМБ: Банк вирішив не змінювати вчорашні показники, пропонуючи долар у касі по 43,90 грн, а для безнальних операцій - по 43,70 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках станом на ранок 16 квітня тримається на рівні 43,65 (+5 коп) гривень при покупці та 43,55 (+5 коп) гривні - при здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 51,45 (+5 коп) гривню, а здати - по 51,25 (+7 коп) гривні.

Фото: курс валют на 16 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні встановлений на рівні 43,75 (-4 коп) гривень при покупці та 43,30 (без змін) гривні - при здачі валюти.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,60 (+15 коп) гривню, а здати - по 50,95 (+20 коп) гривень.

ПриватБанк сьогодні продає долари по 43,85 (+15 коп) гривні у відділеннях та при купівлі картою. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити по 51,75 (+5 коп) гривні в касі та 51,81 (без змін) гривні - карткою.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 43,80 (+5 коп) гривні, а для карток курс - 43,95 (+5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" коштує 51,70 (+5 коп) гривню, а безнал - 51,85 (без змін) гривню.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити в касі по 43,90 (без змін) гривні, а безнал - 43,70 (без змін) гривні. А за євро в "Пумбі" сьогодні доведеться заплатити 51,70 (без змін) гривню.

Monobank продає долари по 43,85 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (+5 коп) гривні.