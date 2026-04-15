Евро отошел от рекорда, доллар растет: курс на 16 апреля и что делать с "сомнительными" купюрами

16:26 15.04.2026 Ср
2 мин
Как проверить доллары на подлинность?
aimg Ирина Гамерская
Евро отошел от рекорда, доллар растет: курс на 16 апреля и что делать с "сомнительными" купюрами Фото: НБУ дал курс валют на 16 апреля (Getty Images)

Нацбанк обновил курс валют на четверг, 16 апреля. После вчерашнего рекорда евро падает в цене, а доллар наоборот - растет.

Сколько будет стоить валюта завтра и можно ли обменять "сомнительные" купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

Нацбанк снизил курс евро на 16 апреля до 51,27 (-5 коп) гривны. При этом, вчерашняя отметка в 51,32 гривны за евро была рекордной.

Курс доллара завтра наоборот немного вырастет. Валюта прибавит в цене две копейки и будет стоить 43,51 гривны.

Евро отошел от рекорда, доллар растет: курс на 16 апреля и что делать с &quot;сомнительными&quot; купюрами

Фото: курс валют на 16 апреля (инфографика РБК-Украина)

Куда обращаться с сомнительными долларами или евро: пошаговая инструкция

Как отмечается на сайте НБУ, если вы сомневаетесь в подлинности банкнот иностранной валюты, их можно официально проверить.

Куда нести деньги на проверку?

Обратиться можно в любой банк (филиал или отделение), который проводит валютно-обменные операции.

Банк принимает сомнительные банкноты и вместе с вашим заявлением и специальной справкой передает их на исследование в Национальный банк Украины.

Проверку подлинности проводит Департамент денежного обращения НБУ бесплатно.

Что будет с банкнотами после исследования?

Если валюта настоящая: Вам ее вернут независимо от того, насколько она изношена или повреждена. По вашему желанию банк может сразу принять эти деньги для проведения кассовых операций.

Если валюта поддельная: Такие банкноты изымаются из обращения. Их не возвращают и не возмещают, а передают работникам Национальной полиции Украины.

Банк обязан уведомить вас о результатах, а вы имеете право ознакомиться с актом исследования под подпись.

Важно помнить:

НБУ не работает с физлицами напрямую: Национальный банк не проводит кассовых операций с иностранной валютой и не осуществляет обмен изношенных или поврежденных банкнот для граждан.

Работа с изношенной валютой: Операции с настоящими, но поврежденными купюрами осуществляют банки и небанковские финансовые учреждения через процедуру инкассо.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
