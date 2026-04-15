Евро отошел от рекорда, доллар растет: курс на 16 апреля и что делать с "сомнительными" купюрами
Нацбанк обновил курс валют на четверг, 16 апреля. После вчерашнего рекорда евро падает в цене, а доллар наоборот - растет.
Сколько будет стоить валюта завтра и можно ли обменять "сомнительные" купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Курс валют НБУ
Нацбанк снизил курс евро на 16 апреля до 51,27 (-5 коп) гривны. При этом, вчерашняя отметка в 51,32 гривны за евро была рекордной.
Курс доллара завтра наоборот немного вырастет. Валюта прибавит в цене две копейки и будет стоить 43,51 гривны.
Куда обращаться с сомнительными долларами или евро: пошаговая инструкция
Как отмечается на сайте НБУ, если вы сомневаетесь в подлинности банкнот иностранной валюты, их можно официально проверить.
Куда нести деньги на проверку?
Обратиться можно в любой банк (филиал или отделение), который проводит валютно-обменные операции.
Банк принимает сомнительные банкноты и вместе с вашим заявлением и специальной справкой передает их на исследование в Национальный банк Украины.
Проверку подлинности проводит Департамент денежного обращения НБУ бесплатно.
Что будет с банкнотами после исследования?
Если валюта настоящая: Вам ее вернут независимо от того, насколько она изношена или повреждена. По вашему желанию банк может сразу принять эти деньги для проведения кассовых операций.
Если валюта поддельная: Такие банкноты изымаются из обращения. Их не возвращают и не возмещают, а передают работникам Национальной полиции Украины.
Банк обязан уведомить вас о результатах, а вы имеете право ознакомиться с актом исследования под подпись.
Важно помнить:
НБУ не работает с физлицами напрямую: Национальный банк не проводит кассовых операций с иностранной валютой и не осуществляет обмен изношенных или поврежденных банкнот для граждан.
Работа с изношенной валютой: Операции с настоящими, но поврежденными купюрами осуществляют банки и небанковские финансовые учреждения через процедуру инкассо.
